Жителя Иркутской области задержали по подозрению в работе на разведку Украины

В Ангарске Иркутской области задержан местный житель, которого подозревают в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом информирует пресс-служба управления ФСБ по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По данным следствия, 23-летний мужчина, являясь сотрудником одного из производственных предприятий Приангарья, собирал данные и фотоматериалы о промышленном состоянии объекта и производимой продукции. Эти сведения фигурант планировал передать украинской стороне. Также, по версии ведомства, он распространял дискредитирующие ВС РФ листовки по заданию украинских спецслужб.