Жителя Иркутской области задержали по подозрению в работе на разведку Украины
В Ангарске Иркутской области задержан местный житель, которого подозревают в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом информирует пресс-служба управления ФСБ по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.
По данным следствия, 23-летний мужчина, являясь сотрудником одного из производственных предприятий Приангарья, собирал данные и фотоматериалы о промышленном состоянии объекта и производимой продукции. Эти сведения фигурант планировал передать украинской стороне. Также, по версии ведомства, он распространял дискредитирующие ВС РФ листовки по заданию украинских спецслужб.
Ранее Лайф писал, что Федеральная служба безопасности задержала крымчанина, докладывавшего СБУ о транзите военных грузов. В ходе допроса задержанный дал признательные показания.
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