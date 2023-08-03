ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 августа 2023, 11:46
3732

Подполковник МВД перечислил признаки завербованных ВСУ россиян

Подполковник Иванников: Внезапно разбогатевший человек может быть завербован ВСУ

Смена образа жизни, внезапное увлечение спортом и туризмом, социальная закрытость и таинственное улучшение финансового положения могут свидетельствовать о том, что россиянин поддался пропаганде Киева и может быть завербован ВСУ. Об этом рассказал директор благотворительного учреждения "Право и порядок" подполковник запаса МВД Олег Иванников.

"Как правило, те, кто подвергается вербовке спецслужбами иностранных государств, сразу начинают вести изменённый образ жизни. У них появляются неконтролируемые денежные средства. На дорогу, на покупку различного снаряжения, на подкуп должностных лиц, если такое потребуется", — объяснил подполковник запаса в беседе с Ura.ru.

Чаще всего СБУ и ГУР Украины не скупятся на оплату противоправных действий граждан России, что неудивительно, ведь сам Киев щедро финансирует Запад, сообщил офицер. В таких случаях люди начинают больше времени уделять Интернету, меньше взаимодействуют со своим кругом общения, у них портятся отношения с близкими. Иногда они начинают приобретать себе спортивные и туристические аксессуары, хотя раньше ничем таким не увлекались.

Подполковник добавил, что ВСУ предпочитают вербовать одиноких людей, у которых нет социальных обязательств перед обществом и семьёй. Семейных людей такими предложениями не заманишь, ведь они способны представить себе печальные последствия предательства своей страны не только для себя, но и для родных.

Многие из тех, кто поддался увещеваниям Киева и был пойман, рассказывают, что были не иначе как околдованы или обмануты мошенниками, а то и получили подсознательные установки от парапсихологов. Вот только это всё отговорки, которые будут разоблачены на следствии и в суде, подытожил Иванников.

Российский военный на допросе раскрыл награду от СБУ за теракт на корабле с высокоточными ракетами
Российский военный на допросе раскрыл награду от СБУ за теракт на корабле с высокоточными ракетами

Слова офицера запаса подтверждаются недавними событиями. Так, безработный писатель из Улан-Удэ Саян Зарикуев, который залил краской памятник Герою СССР ради награды в $100 от СБУ, а потом готовился к диверсии на железной дороге, на допросе сделал вид, что не подозревал, что работает на украинских кураторов.

BannerImage

Getty Images / Andre Alves

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • сбу
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar