Подполковник МВД перечислил признаки завербованных ВСУ россиян

Смена образа жизни, внезапное увлечение спортом и туризмом, социальная закрытость и таинственное улучшение финансового положения могут свидетельствовать о том, что россиянин поддался пропаганде Киева и может быть завербован ВСУ. Об этом рассказал директор благотворительного учреждения "Право и порядок" подполковник запаса МВД Олег Иванников.

"Как правило, те, кто подвергается вербовке спецслужбами иностранных государств, сразу начинают вести изменённый образ жизни. У них появляются неконтролируемые денежные средства. На дорогу, на покупку различного снаряжения, на подкуп должностных лиц, если такое потребуется", — объяснил подполковник запаса в беседе с Ura.ru.

Чаще всего СБУ и ГУР Украины не скупятся на оплату противоправных действий граждан России, что неудивительно, ведь сам Киев щедро финансирует Запад, сообщил офицер. В таких случаях люди начинают больше времени уделять Интернету, меньше взаимодействуют со своим кругом общения, у них портятся отношения с близкими. Иногда они начинают приобретать себе спортивные и туристические аксессуары, хотя раньше ничем таким не увлекались.

Подполковник добавил, что ВСУ предпочитают вербовать одиноких людей, у которых нет социальных обязательств перед обществом и семьёй. Семейных людей такими предложениями не заманишь, ведь они способны представить себе печальные последствия предательства своей страны не только для себя, но и для родных.

Многие из тех, кто поддался увещеваниям Киева и был пойман, рассказывают, что были не иначе как околдованы или обмануты мошенниками, а то и получили подсознательные установки от парапсихологов. Вот только это всё отговорки, которые будут разоблачены на следствии и в суде, подытожил Иванников.