Муза не спасла: Российский писатель-диверсант выдал на допросе басню о жадных кураторах из СБУ

Безработный писатель из Улан-Удэ Саян Зарикуев, который залил краской памятник Герою СССР ради награды в $100 от СБУ, а потом готовился к диверсии на железной дороге, на допросе сделал вид, что не подозревал, что работает на украинских кураторов. Кадры с новым "произведением" творца публикует SHOT.

Диверсант из Улан-Удэ попытался оправдаться после задержания. Видео © t.me / SHOT

"Я подумал, что это наши спецслужбы, что это какая-то такая общая разработка идёт. Я сказал, что готов. Обещали от 100 до 500 долларов", — поведал Зарикуев.

47-летний писатель нашёл "задание для диверсанта" в соцсетях. Деньги за него он получил сразу после того, как облил краской памятник Герою СССР в городском парке, а потом пришло ещё одно задание: поджечь любой шкаф на ж/д. Объекты мужчина успел только сфотографировать, перед выполнением задания его задержали.