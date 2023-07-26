Россиянин залил краской памятник Герою СССР за 100$, ему грозит тюрьма и штраф в 3 млн
SHOT: Житель Улан-Удэ залил краской памятник Герою СССР ради награды в 100$
47-летний Саян Зарикуев, заливший памятник Герою СССР за вознаграждение в $100. Фото © T.me / SHOT
В Бурятии мужчина за вознаграждение в 100 долларов залил краской памятник Герою СССР Сергею Орешкову. За это ему могут дать до трёх лет колонии и штраф в три миллиона рублей. О ситуации сообщил SHOT.
Залитый краской памятник Герою СССР Сергею Орешкову в Улан-Удэ. Фото © T.me / SHOT
Как известно изданию, безработный 47-летний Саян Зарикуев из Улан-Удэ поддался увещеваниям анонимного подстрекателя из Telegram и испортил внешний вид памятника Герою СССР в городском парке. С деньгами не обманули — обещанную сотню "вечнозелёных" преступник получил.
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