Россиянин залил краской памятник Герою СССР за 100$, ему грозит тюрьма и штраф в 3 млн

В Бурятии мужчина за вознаграждение в 100 долларов залил краской памятник Герою СССР Сергею Орешкову. За это ему могут дать до трёх лет колонии и штраф в три миллиона рублей. О ситуации сообщил SHOT.

Залитый краской памятник Герою СССР Сергею Орешкову в Улан-Удэ. Фото © T.me / SHOT

Как известно изданию, безработный 47-летний Саян Зарикуев из Улан-Удэ поддался увещеваниям анонимного подстрекателя из Telegram и испортил внешний вид памятника Герою СССР в городском парке. С деньгами не обманули — обещанную сотню "вечнозелёных" преступник получил.

Вандала нашли менее чем за три недели. Падкий до денег мужчина на допросе во всём признался. Против него возбудили уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма".