ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 августа 2023, 07:40

В ЛНР поймали украинца, который собирал данные о ВС РФ и сливал иностранным спецслужбам

ФСБ в ЛНР задержала украинца, подозреваемого в шпионаже

В Луганской Народной Республике задержали украинца, который, проживая там, передавал иностранным спецслужбам данные о расположении российских военных, в том числе и их техники. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по региону.

Сообщается, что данные о военнослужащих Вооружённых сил РФ гражданин Украины начал собирать в октябре прошлого года. Всю информацию он передавал "спецслужбам иностранного государства для использования против безопасности Российской Федерации". В результате теперь его будут судить за шпионаж.

В Новосибирске 19-летние трансгендеры создали паблик в мессенджере и постили фейки о ВС РФ
В Новосибирске 19-летние трансгендеры создали паблик в мессенджере и постили фейки о ВС РФ

Ранее Лайф сообщал, что в Херсонской области за шпионаж задержали командира отряда теробороны ВСУ, который передавал сотрудникам СБУ данные о местах дислокации военной техники и личного состава Вооружённых сил России.

BannerImage

Shutterstock

Максим Плетнёв
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar