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17 августа, 07:40

В ЛНР поймали украинца, который собирал данные о ВС РФ и сливал иностранным спецслужбам

ФСБ в ЛНР задержала украинца, подозреваемого в шпионаже

В Луганской Народной Республике задержали украинца, который, проживая там, передавал иностранным спецслужбам данные о расположении российских военных, в том числе и их техники. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по региону.

Сообщается, что данные о военнослужащих Вооружённых сил РФ гражданин Украины начал собирать в октябре прошлого года. Всю информацию он передавал "спецслужбам иностранного государства для использования против безопасности Российской Федерации". В результате теперь его будут судить за шпионаж.

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Ранее Лайф сообщал, что в Херсонской области за шпионаж задержали командира отряда теробороны ВСУ, который передавал сотрудникам СБУ данные о местах дислокации военной техники и личного состава Вооружённых сил России.

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Максим Плетнёв
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