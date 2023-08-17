В ЛНР поймали украинца, который собирал данные о ВС РФ и сливал иностранным спецслужбам

В Луганской Народной Республике задержали украинца, который, проживая там, передавал иностранным спецслужбам данные о расположении российских военных, в том числе и их техники. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по региону.

Сообщается, что данные о военнослужащих Вооружённых сил РФ гражданин Украины начал собирать в октябре прошлого года. Всю информацию он передавал "спецслужбам иностранного государства для использования против безопасности Российской Федерации". В результате теперь его будут судить за шпионаж.