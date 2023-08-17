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17 августа, 02:13

В Херсонской области ФСБ задержала командира теробороны ВСУ

ФСБ: В Херсонской области задержан за шпионаж командира отряда теробороны ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) с Дальнего Востока в Херсонской области задержали за шпионаж жителя Украины. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Хабаровскому краю.

Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области за шпионаж командира отряда теробороны ВСУ. Видео © ЦОС ФСБ РФ

"УФСБ России по Восточному военному округу выявлена и пресечена противоправная деятельность лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотрённого статьей 276 УК России "Шпионаж"...", — сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, задержанный являлся командиром отряда территориальной обороны ВСУ и получил от сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) задание собирать сведения военного характера. По предварительным данным, речь идёт о местах дислокации военной техники и личного состава Вооружённых сил России. Возбуждено уголовное дело.

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Ранее в отношении жителя ДНР возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу Украины. В ФСБ отметили, что он по заданию СБУ осуществлял сбор и передачу информации о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов.

Обложка ©

ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Никита Никонов
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