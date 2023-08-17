В Херсонской области ФСБ задержала командира теробороны ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) с Дальнего Востока в Херсонской области задержали за шпионаж жителя Украины. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Хабаровскому краю.

Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области за шпионаж командира отряда теробороны ВСУ. Видео © ЦОС ФСБ РФ

"УФСБ России по Восточному военному округу выявлена и пресечена противоправная деятельность лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотрённого статьей 276 УК России "Шпионаж"...", — сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, задержанный являлся командиром отряда территориальной обороны ВСУ и получил от сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) задание собирать сведения военного характера. По предварительным данным, речь идёт о местах дислокации военной техники и личного состава Вооружённых сил России. Возбуждено уголовное дело.