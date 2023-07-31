В Воронежской области задержали за госизмену троих пособников "Правого сектора"*

Федеральная служба безопасности задержала троих жителей Воронежской области, которые передавали информацию о военной инфраструктуре РФ представителям "Правого сектора"*. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передаёт ТАСС.

По информации ведомства, задержанные граждане передавали украинской националистической организации сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена", им грозит от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.

Ранее Лайф рассказывал о том, что двух украинских шпионов в РФ приговорили к 15 годам колонии строгого режима каждого. Преступников удалось поймать в 2022 году, они обвинялись в шпионаже в пользу Украины и в причастности к гибели российских военных и уничтожению военной техники.