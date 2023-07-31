В отношении жителя ДНР возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу Украины

В ДНР против местного жителя возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике, заявление приводит ТАСС.

В ведомстве отметили, что фигурант дела по заданию СБУ осуществлял сбор и передачу информации о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов. Также были вынесены официальные предостережения о недопустимости противоправных действий ещё четырём жителям ДНР, которые попали под давление украинских спецслужб в рамках так называемой программы "Тебя ждут дома", целью которой является принуждение уязвимой категории граждан к сотрудничеству с СБУ и последующее получение сведений военного характера для совершения диверсий на территории РФ.

В УФСБ по региону добавили, что в рамках программы "Тебя ждут дома" сотрудники спецслужб Украины используют методы психологического давления, применяют физическую силу, шантаж и запугивание. В ведомстве также напомнили, что граждане, добровольно сообщившие о факте вербовки, освобождаются от уголовной ответственности.