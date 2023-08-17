В Новосибирске 19-летние трансгендеры создали паблик в мессенджере и постили фейки о ВС РФ
ФСБ в Новосибирске задержала двух трансгендеров за публикацию фейков о ВС РФ
В Новосибирске силовики задержали двух 19-летних трансгендеров за распространение фейков о Вооружённых силах России. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Силовики пресекли распространение фейков о ВС РФ трансгендерами. Видео © Telegram / Mash Siberia
Сначала парни изменили имена в паспортах. Из Паши и Вани они превратились в Миру и Мию, а потом создали телеграм-канал, в котором публиковали непроверенную информацию о Российской армии. Об этом узнали сотрудники ФСБ и нагрянули в квартиру к ребятам. В ходе допроса Мия скинула вину на подругу, а Мира во всём созналась. В результате обе пообещали отписаться от каналов, которые распространяют фейки о России.
Ранее ФСБ задержала крымчанина, докладывавшего СБУ о транзите военных грузов в зону СВО. Против мужчины возбуждено уголовное дело.
Telegram / Mash Siberia