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17 августа, 06:57

В Новосибирске 19-летние трансгендеры создали паблик в мессенджере и постили фейки о ВС РФ

ФСБ в Новосибирске задержала двух трансгендеров за публикацию фейков о ВС РФ

В Новосибирске силовики задержали двух 19-летних трансгендеров за распространение фейков о Вооружённых силах России. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Силовики пресекли распространение фейков о ВС РФ трансгендерами. Видео © Telegram / Mash Siberia

Сначала парни изменили имена в паспортах. Из Паши и Вани они превратились в Миру и Мию, а потом создали телеграм-канал, в котором публиковали непроверенную информацию о Российской армии. Об этом узнали сотрудники ФСБ и нагрянули в квартиру к ребятам. В ходе допроса Мия скинула вину на подругу, а Мира во всём созналась. В результате обе пообещали отписаться от каналов, которые распространяют фейки о России.

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Ранее ФСБ задержала крымчанина, докладывавшего СБУ о транзите военных грузов в зону СВО. Против мужчины возбуждено уголовное дело.

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Telegram / Mash Siberia

Светлана Оперук
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