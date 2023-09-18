Диверсанта-трансгендера с анальной пробкой задержали при попытке поджечь военкомат в Ростове

В Ростове-на-Дону при попытке поджечь военкомат задержали диверсанта, который хотел стать трансгендером. При обыске у него обнаружили секс-игрушку и заявления на вступление в ВСУ и РДК*, пишет телеграм-канал ROSGVARDIA_RUSSIA Z.

В Ростове-на-Дону задержали диверсанта-трансгендера при попытке поджечь военкомат. Видео © t.me / ROSGVARDIA_RUSSIA Z

Известно, что злоумышленник хотел устроить пожар в здании военкомата на улице Ленина. Вооружившись бутылками с коктейлем Молотова, он пошёл на дело, однако попался силовикам. Найденная при обыске анальная пробка и женская одежда сильно их удивила, но задержанный объяснил, что просто хочет стать трансгендером, чем шокировал мужчин в форме ещё больше.

Помимо этого, силовики обнаружили переписку с агентами украинских спецслужб, в которой парень говорил о неприязни к Российской армии, а также заполненную анкету на вступление в украинское подразделение. При задержании диверсант попросил отпустить его, а когда уже сознал своё положение, скромно поинтересовался, насколько большой тюремный срок ему грозит.

Ранее Лайф рассказывал, как сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожных путях в Крыму. Диверсию готовил житель Севастополя 1978 года рождения по приказу украинских спецслужб. По заданию военной разведки Незалежной он также собирал информацию о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны РФ.