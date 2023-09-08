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8 сентября, 07:25

ФСБ задержала жителя Севастополя, который готовил теракт по приказу украинских спецслужб

ФСБ предотвратила теракт на ж/д в Крыму, который готовил житель Севастополя

ФСБ предотвратила теракт на железнодорожных путях в Крыму, который готовил житель Севастополя по приказу украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

ФСБ в Крыму задержала жителя Севастополя, который готовил теракт по приказу СБУ. Видео © ЦОС ФСБ РФ

"На территории Республики Крым пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок", — говорится в сообщении.

Силовики задержали жителя Севастополя 1978 года рождения. Он общался с украинскими кураторами и по заданию военной разведки Незалежной собирал информацию о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны РФ, а также хотел совершить теракт. Диверсант тщательно подготовился и даже соорудил тайник, в котором спрятал самодельное взрывное устройство. Он изготовил его на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело, его уже арестовали. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причастных к диверсии.

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Ранее Лайф рассказывал, что сотрудники ФСБ задержали членов организованной контрабандной группы, которые снабжали украинских военных запчастями для авиации. В ней состояли уроженцы Украины и "одной из республик Центральной Азии". Они приобретали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолётов и вертолётов, чтобы вывозить их за границу.

Обложка ©

ЦОС ФСБ РФ

Николь Вербер
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