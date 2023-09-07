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7 сентября, 10:14
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ФСБ задержала контрабандистов, снабжавших ВСУ запчастями для авиации

ФСБ пресекла деятельность группы, вывозившей в ЕС компоненты для военной авиации

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность организованной группы, вывозившей в Европу компоненты для боевой авиации, сообщили в пресс-службе ведомства.

ФСБ задержала контрабандистов, снабжавших ВСУ запчастями для авиации. Видео © Телеканал "Звезда" / ФСБ

"Пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном обороте продукции военного назначения, а также на контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники", рассказали там.

Так, в преступной группе состояли уроженцы Украины и "одной из республик Центральной Азии". Они на постоянной основе приобретали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолётов и вертолётов для их дальнейшего незаконного экспорта "в интересах иностранных заказчиков, в том числе для нужд Вооружённых сил Украины".

Сотрудники ведомства изъяли 100 изделий для авиационной техники боевого применения, а также получили документальные материалы, свидетельствующие об участии задержанных "в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолётам и вертолётам".

  • Запчасти для военной авиации, изъятые у задержанных. Фото © ФСБ России
    Запчасти для военной авиации, изъятые у задержанных. Фото © ФСБ России
  • Запчасти для военной авиации, изъятые у задержанных. Фото © ФСБ России
    Запчасти для военной авиации, изъятые у задержанных. Фото © ФСБ России
  • Запчасти для военной авиации, изъятые у задержанных. Фото © ФСБ России
    Запчасти для военной авиации, изъятые у задержанных. Фото © ФСБ России
  • Запчасти для военной авиации, изъятые у задержанных. Фото © ФСБ России
    Запчасти для военной авиации, изъятые у задержанных. Фото © ФСБ России
  • Запчасти для военной авиации, изъятые у задержанных. Фото © ФСБ России
    Запчасти для военной авиации, изъятые у задержанных. Фото © ФСБ России

Запчасти для военной авиации, изъятые у задержанных. Фото © ФСБ России

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ФСБ задержала контрабандистов, снабжавших ВСУ запчастями для авиации. Фото © ФСБ России

ФСБ задержала контрабандистов, снабжавших ВСУ запчастями для авиации. Фото © ФСБ России

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Ранее ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провела рейд по подпольным мастерским в 53 регионах России и изъяла более 750 единиц оружия, в том числе пистолеты и гранатомёты. Пресечена противоправная деятельность 217 человек.

Обложка ©

ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Матвей Константинов
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