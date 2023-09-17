В Подмосковье задержали украинца с пистолетом и десятком патронов

В Королёве сотрудники ФСБ РФ задержали вооружённого пистолетом и десятком боевых патронов украинца, сообщает телеграм-канал Mash. В этом подмосковном городе находится ЦНИИмаш, где производят ракеты "Союз" и модули МКС, а также управляют космическими полётами.

Михаил Гудзя был задержан силовиками по анонимной наводке на улице Академика Легостаева. В ходе обысков у него обнаружены переделанный в боевой травматический пистолет Иж-79-9Т, патроны к нему и снайперской винтовке. Нашли также наждачную бумагу, с помощью которой мужчина стёр серийный номер с оружия.

Теперь правоохранители проводят проверку в отношении мужчины. Известно, что он часто публиковал фотографии в форме нацистских карательных подразделений, которые убивали мирных жителей в годы Великой Отечественной войны.