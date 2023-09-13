В Крыму выявили и арестовали участника запрещённого нацбатальона
ФСБ: Арестован боевик нацбата, участвовавший в продовольственной блокаде Крыма
Жителя Крыма задержали по подозрению в участии в запрещённом крымско-татарском нацбатальоне. Об этом сообщила в среду, 13 сентября, пресс-служба регионального управления ФСБ. Следствие установило, что 54-летний крымчанин в 2017 году вступил в созданный на Украине добровольческий нацбат имени Номана Челебиджихана* и участвовал в продовольственной блокаде полуострова.
Подозреваемого взяли под стражу, ему грозит 15 лет тюрьмы.
Ранее ФСБ задержала жителя Севастополя, который готовил теракт на железной дороге по приказу украинских спецслужб. Диверсант тщательно подготовился и даже соорудил тайник, в котором спрятал самодельное взрывное устройство.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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