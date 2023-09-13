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13 сентября, 15:17

В Крыму выявили и арестовали участника запрещённого нацбатальона

ФСБ: Арестован боевик нацбата, участвовавший в продовольственной блокаде Крыма

Жителя Крыма задержали по подозрению в участии в запрещённом крымско-татарском нацбатальоне. Об этом сообщила в среду, 13 сентября, пресс-служба регионального управления ФСБ. Следствие установило, что 54-летний крымчанин в 2017 году вступил в созданный на Украине добровольческий нацбат имени Номана Челебиджихана* и участвовал в продовольственной блокаде полуострова.

Подозреваемого взяли под стражу, ему грозит 15 лет тюрьмы.

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Ранее ФСБ задержала жителя Севастополя, который готовил теракт на железной дороге по приказу украинских спецслужб. Диверсант тщательно подготовился и даже соорудил тайник, в котором спрятал самодельное взрывное устройство.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

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Марина Калегина
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