В Крыму выявили и арестовали участника запрещённого нацбатальона

Жителя Крыма задержали по подозрению в участии в запрещённом крымско-татарском нацбатальоне. Об этом сообщила в среду, 13 сентября, пресс-служба регионального управления ФСБ. Следствие установило, что 54-летний крымчанин в 2017 году вступил в созданный на Украине добровольческий нацбат имени Номана Челебиджихана* и участвовал в продовольственной блокаде полуострова.