"ФСБ" и "банк" развели московскую семью на миллионы рублей, угрожая статьёй за спонсирование ВСУ

Московская семья отдала 6,7 млн рублей "сотрудникам банка" и "ФСБ", которые пытались их развести, а потом и вовсе начали угрожать. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, сначала мошенники прислали жительнице столицы СМС из "банка" о якобы изменении кода доступа в её личном кабинете, а после ей начали звонить неизвестные, представившиеся "сотрудниками ФСБ" и начавшие обвинять жертву в финансировании ВСУ.

Во избежание проблем от женщины потребовали перевести 1,7 миллиона рублей "на безопасный счёт". Далее москвичке и её близким начали поступать угрозы.

Причём в ту же ситуацию попала и дочь женщины, однако она отдала "банку" и "ФСБ" куда больше: накопления, квартиру и дачу — пять миллионов рублей. Услышав эту историю, глава семейства обратился в полицию. Теперь мошенников ищут.