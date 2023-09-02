"ФСБ" и "банк" развели московскую семью на миллионы рублей, угрожая статьёй за спонсирование ВСУ
Семью из Москвы обманули на 6,7 млн рублей, угрожая сроком за спонсирование ВСУ
Московская семья отдала 6,7 млн рублей "сотрудникам банка" и "ФСБ", которые пытались их развести, а потом и вовсе начали угрожать. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, сначала мошенники прислали жительнице столицы СМС из "банка" о якобы изменении кода доступа в её личном кабинете, а после ей начали звонить неизвестные, представившиеся "сотрудниками ФСБ" и начавшие обвинять жертву в финансировании ВСУ.
Во избежание проблем от женщины потребовали перевести 1,7 миллиона рублей "на безопасный счёт". Далее москвичке и её близким начали поступать угрозы.
Причём в ту же ситуацию попала и дочь женщины, однако она отдала "банку" и "ФСБ" куда больше: накопления, квартиру и дачу — пять миллионов рублей. Услышав эту историю, глава семейства обратился в полицию. Теперь мошенников ищут.
Аналогичная история произошла во Владивостоке, пожилую жительницу которого развели на 14,6 миллиона рублей. Сначала от неё потребовали перевести деньги на другой счёт, а потом — продать две квартиры и дачу.
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