Новая схема обмана: Почему после звонка из Центробанка можно смело обрывать разговор Какие уловки выдают ложь телефонных мошенников, которые пытаются получить доступ к вашим картам, и почему на удочку грабителей попадаются даже опытные и недоверчивые люди. 27 августа, 22:42 Какие уловки выдают ложь телефонных мошенников. Обложка © Shutterstock

По данным Банка России, во втором квартале кибермошенники похитили у граждан 3,6 млрд рублей. Увеличилась активность телефонных грабителей. Наиболее распространённой практикой остаются звонки от лжесотрудников Банка России или якобы работников банков. О том, как выглядят подобные звонки и как на них реагировать, в тексте Лайфа.

Сложная схема

Мошенники часто используют сложные схемы с большим количеством участников, включая якобы сотрудников Центрального банка. В схему могут также входить ненастоящие сотрудники МВД, службы безопасности банка и прокуратуры.

"Безопасный счёт"

Лжесотрудники предлагают поучаствовать в поимке мошенников. Фото © Shutterstock

Легенды могут быть разными, но обычно лжесотрудники предлагают поучаствовать в поимке мошенников, которые пытаются украсть деньги с вашего счёта или оформить на вас кредит. Они убеждают человека перевести деньги на "безопасный счёт" Центробанка, чтобы сохранить их. На самом деле счёт, реквизиты которого называют мошенники, принадлежит им. После перевода злоумышленники пропадают вместе с деньгами.

Поддельные удостоверения

Мошенники коварны и изобретательны. Они могут использовать липовые удостоверения реальных сотрудников ведомств или банков с фотографиями и печатями. Подделывают документы, распоряжения, письма и прочее так, что их сложно отличить от настоящих. Подменяют телефонные номера и даже сами предлагают проверить их на официальных сайтах.

Эмоциональная раскачка жертвы

Преступники угрожают уголовным наказанием. Фото © Shutterstock

Преступники делают всё для того, чтобы вывести человека из равновесия. Запугивают потерей денег, угрожают уголовным наказанием или используют другие методы. Они рассчитывают на то, что собеседник растеряется, утратит бдительность, что называется, на эмоциях сдаст явки и пароли или согласится отдать деньги.

Требование "Не класть трубку"

Если постоянно держать жертву на крючке и не давать ей опомниться, чтобы проверить информацию или посоветоваться с близкими, то, скорее всего, она попадёт в ловушку. Нужно запомнить, что всегда можно взять паузу. Мошенники настойчиво требуют, чтобы клиент не прерывал телефонный разговор и всё время оставался на связи.

Понятно, что справиться с таким натиском непросто. Поэтому, когда незнакомец или незнакомка заводят разговор о деньгах, сразу кладите трубку. Неважно, кто на связи: "сотрудники" банка, МВД или ЦБ. Представители ФСБ также не звонят, предлагая защитить ваши деньги или пройти "проверку" по телефону.

Сотрудники ЦБ никогда не звонят сами. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Сотрудники ЦБ никогда не звонят сами, они могут только ответить на ваше обращение. А работники коммерческих банков никогда не спрашивают личные и финансовые данные, в том числе трёхзначный код с карты или из СМС.

Чтобы не тревожиться, вы можете сами позвонить в свой банк и узнать, всё ли в порядке с вашими данными и счётом. Номер контакт-центра банка указан на оборотной стороне вашей карты.

— Пытаясь добиться доверия жертвы, телефонные аферисты представляются сотрудниками Центрального банка. В последнее время для большей правдоподобности они присылают через мессенджеры фото поддельных документов, например якобы удостоверения сотрудника с логотипом и печатью Банка России или каких-то якобы постановлений с печатями и тому подобное. Если жертва попадается на эту уловку и звонит мошенникам, схема развивается классическим образом: "сотрудник ЦБ" убеждает жертву перевести деньги на "специальный лицевой счёт в Центробанке", чтобы сохранить средства. К сожалению, после этого деньги уходят мошенникам, — объясняет принцип работы схемы Алексей Потехин, заместитель начальника отдела защиты информации ГУ Банка России по ЦФО. — Всегда кладите трубку, если слышите, что с вами пытается говорить о деньгах якобы сотрудник Центробанка. Стоит иметь в виду, что Банк России не работает напрямую с гражданами, не звонит им инициативно и не рассылает документы, поэтому если вы слышите от звонящего что-то подобное, то не продолжайте разговор.

Также в ЦБ напоминают о ещё одном актуальном тренде: мошенники присылают своим жертвам письма от лица Банка России и предлагают позвонить и записаться на приём. При этом они указывают настоящий адрес территориального подразделения Банка России и подделывают исходящий адрес почтового сообщения таким образом, чтобы в поле отправителя был указан домен Банка России — cbr.ru.

Авторы Михаил Краснов