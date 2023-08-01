Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Умер звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд

Ещё одна страна официально заявила о желании вступить в БРИКС

Ребёнок под завалами: ВСУ обстреляли село в Запорожской области, убив трёх человек

Фотоаппараты Canon и Sony включены в обновлённый список параллельного импорта

Путин наградил космонавта Шкаплерова орденом Гагарина

"Ветераны России" предложили учредить в стране День штурмовика

На курорте в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин

Путин подписал указ о подготовке празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ

Стало известно, как выглядит челябинский маньяк, 14 лет державший в плену девушку

В России резко повышен штраф за неявку в военкомат по повестке

Как с 1 августа цифровой рубль отразится на пенсиях

В России узаконен цифровой рубль, скоро им можно будет расплачиваться в магазинах, получать пенсии и зарплаты. Когда пенсионерам придут первые цифровые выплаты?

31 июля, 22:43
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

С 1 августа 2023 года вступили в силу основные положения закона, который закрепил возможность расчётов цифровым рублём. Теперь рубль будет представлен в трёх формах: наличной, безналичной и цифровой. Оператором платформы цифрового рубля будет Банк России. Почти всё, что касается наличных и безналичных денег, будет применимо и к цифровым, ими можно расплачиваться, а при желании — получать госвыплаты или завещать, а наследникам — получать цифрорубли для расходов на похороны наследодателя.

Законодатели и Центробанк уверяют, что автоматически переводить пенсии и зарплаты в цифровой рубль никто не будет и каждый человек сможет самостоятельно выбирать, в какой форме ему получать деньги. При этом стоит отметить, что у цифрового рубля есть и некоторые особенности: его не предполагается использовать как инструмент для накоплений и получения кредитов.

Нужны ли цифровые рубли пенсионерам?

Эксперты считают, что как раз для пенсионеров переход на цифровые рубли будет выгодным. Ведь средства в этой форме нацвалюты будут храниться в одном цифровом кошельке, доступ к которому будет осуществляться через приложение любого банка обслуживания. Сейчас человеку, чтобы оплатить товары и услуги, технически нужны три посредника: его собственный банк, банк получателя платежа, а также система денежных переводов. При использовании цифрового рубля все деньги будут "жить" на одной платформе, переводиться мгновенно и бесплатно из одного "кошелька" в другой, и за такой платёж не нужно будет платить комиссии посредникам.

Банк России не предполагает наличие комиссии при оплате цифровыми рублями, человек заплатит ровно столько, сколько указано на ценнике товара. Точно так же, как при оплате наличным или безналичным рублём, — поясняет заместитель начальника Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.

Обратная сторона такого удобства — в полной прозрачности платежей. То есть всякие "серые" операции с цифровым рублём будут невозможными. Для пенсионеров, которые получают только выплаты от государства или официальных фондов, это даже плюс, а вот для тех, кто в дополнение к пенсии подрабатывает, получая некую зарплату "в конверте", — минус, так как у контролирующих органов могут возникнуть вопросы к уплате налогов с этой самой "серой" части.

Эксперты считают, что как раз для пенсионеров переход на цифровые рубли будет выгодным. Фото © Freepik

Эксперты считают, что как раз для пенсионеров переход на цифровые рубли будет выгодным. Фото © Freepik

Когда цифровые рубли появятся в обороте?

Как пояснили в ЦБ, в текущем периоде ряд крупнейших российских банков уже участвуют в тестировании платформы цифрового рубля, при этом участие одних банков в пилоте и тестировании вовсе не означает, что другие кредитные учреждения будут исключены из процесса обслуживания операций с цифровым рублём. А после запуска платформы банки сами объявят своим клиентам о сроках начала работы своих приложений с цифровым рублём.

— Мы продвигаемся поэтапно. Это масштабный проект, и спешить с широким внедрением мы не планируем. Сначала нам нужно провести пилот на реальных цифровых рублях с реальными клиентами, отработать с банками базовые операции (открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между гражданами, оплата покупок и услуг по QR-коду). В дальнейшем круг операций будет расширен. Важно, чтобы цифровыми рублями было комфортно пользоваться, клиентский путь был удобен и понятен. Решение о масштабировании цифрового рубля будет приниматься по результатам прохождения всех этапов пилота и с учётом обратной связи его участников, — рассказал представитель Центробанка Дмитрий Ибрагимов.

А депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин относительно новой денежной платформы пояснил, что внедрение цифрового рубля можно рассматривать как первый шаг в многолетнем проекте запуска цифровой валюты в России.

— Это своего рода эволюция всей отечественной финансовой системы. Уже разработана и принята законодательная база, которая будет регулировать цифровой рубль, и в дальнейшем нормативно-правовые акты, безусловно, будут дополняться и совершенствоваться. Для граждан главный плюс расчётов цифровыми рублями — отсутствие комиссий банков. А согласно законам экономики, чем выше издержки на трансакции, тем быстрее и выше растут цены: и эту задачу цифровой рубль должен решить, уверен Чаплин.

Относительно возможных опасений, которые высказывают граждане по поводу операций в цифровых рублях, депутат-единоросс отметил, что никто никого не будет заставлять переходить на цифровые рубли.

Многие граждане обеспокоены, что пенсионеров будут принуждать получать свои выплаты через цифровой кошелёк. И здесь хочу успокоить людей: пенсионеры смогут пользоваться цифровым рублём только при наличии желания. Никто не будет заставлять пенсионеров в обязательной форме получать пенсию новым способом. Переход всех граждан на новую валюту, даже желающих, будет плавным и поэтапным, чтобы люди самостоятельно могли оценить преимущества для себя. Ещё раз акцентирую, что цифровой рубль и кошелёк ЦБ — добровольное решение, — сказал Чаплин.

Пенсионеры рискуют получить фальшивые купюры: Как вычислить подделку

Пенсионеры рискуют получить фальшивые купюры: Как вычислить подделку

Авторы
Михаил Краснов
Михаил Краснов

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!