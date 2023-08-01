Как с 1 августа цифровой рубль отразится на пенсиях В России узаконен цифровой рубль, скоро им можно будет расплачиваться в магазинах, получать пенсии и зарплаты. Когда пенсионерам придут первые цифровые выплаты? 31 июля, 22:43 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

С 1 августа 2023 года вступили в силу основные положения закона, который закрепил возможность расчётов цифровым рублём. Теперь рубль будет представлен в трёх формах: наличной, безналичной и цифровой. Оператором платформы цифрового рубля будет Банк России. Почти всё, что касается наличных и безналичных денег, будет применимо и к цифровым, ими можно расплачиваться, а при желании — получать госвыплаты или завещать, а наследникам — получать цифрорубли для расходов на похороны наследодателя.

Законодатели и Центробанк уверяют, что автоматически переводить пенсии и зарплаты в цифровой рубль никто не будет и каждый человек сможет самостоятельно выбирать, в какой форме ему получать деньги. При этом стоит отметить, что у цифрового рубля есть и некоторые особенности: его не предполагается использовать как инструмент для накоплений и получения кредитов.

Нужны ли цифровые рубли пенсионерам?

Эксперты считают, что как раз для пенсионеров переход на цифровые рубли будет выгодным. Ведь средства в этой форме нацвалюты будут храниться в одном цифровом кошельке, доступ к которому будет осуществляться через приложение любого банка обслуживания. Сейчас человеку, чтобы оплатить товары и услуги, технически нужны три посредника: его собственный банк, банк получателя платежа, а также система денежных переводов. При использовании цифрового рубля все деньги будут "жить" на одной платформе, переводиться мгновенно и бесплатно из одного "кошелька" в другой, и за такой платёж не нужно будет платить комиссии посредникам.

— Банк России не предполагает наличие комиссии при оплате цифровыми рублями, человек заплатит ровно столько, сколько указано на ценнике товара. Точно так же, как при оплате наличным или безналичным рублём, — поясняет заместитель начальника Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.

Обратная сторона такого удобства — в полной прозрачности платежей. То есть всякие "серые" операции с цифровым рублём будут невозможными. Для пенсионеров, которые получают только выплаты от государства или официальных фондов, это даже плюс, а вот для тех, кто в дополнение к пенсии подрабатывает, получая некую зарплату "в конверте", — минус, так как у контролирующих органов могут возникнуть вопросы к уплате налогов с этой самой "серой" части.

Эксперты считают, что как раз для пенсионеров переход на цифровые рубли будет выгодным. Фото © Freepik

Когда цифровые рубли появятся в обороте?

Как пояснили в ЦБ, в текущем периоде ряд крупнейших российских банков уже участвуют в тестировании платформы цифрового рубля, при этом участие одних банков в пилоте и тестировании вовсе не означает, что другие кредитные учреждения будут исключены из процесса обслуживания операций с цифровым рублём. А после запуска платформы банки сами объявят своим клиентам о сроках начала работы своих приложений с цифровым рублём.

— Мы продвигаемся поэтапно. Это масштабный проект, и спешить с широким внедрением мы не планируем. Сначала нам нужно провести пилот на реальных цифровых рублях с реальными клиентами, отработать с банками базовые операции (открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между гражданами, оплата покупок и услуг по QR-коду). В дальнейшем круг операций будет расширен. Важно, чтобы цифровыми рублями было комфортно пользоваться, клиентский путь был удобен и понятен. Решение о масштабировании цифрового рубля будет приниматься по результатам прохождения всех этапов пилота и с учётом обратной связи его участников, — рассказал представитель Центробанка Дмитрий Ибрагимов.

А депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин относительно новой денежной платформы пояснил, что внедрение цифрового рубля можно рассматривать как первый шаг в многолетнем проекте запуска цифровой валюты в России.

— Это своего рода эволюция всей отечественной финансовой системы. Уже разработана и принята законодательная база, которая будет регулировать цифровой рубль, и в дальнейшем нормативно-правовые акты, безусловно, будут дополняться и совершенствоваться. Для граждан главный плюс расчётов цифровыми рублями — отсутствие комиссий банков. А согласно законам экономики, чем выше издержки на трансакции, тем быстрее и выше растут цены: и эту задачу цифровой рубль должен решить, — уверен Чаплин.

Относительно возможных опасений, которые высказывают граждане по поводу операций в цифровых рублях, депутат-единоросс отметил, что никто никого не будет заставлять переходить на цифровые рубли.

— Многие граждане обеспокоены, что пенсионеров будут принуждать получать свои выплаты через цифровой кошелёк. И здесь хочу успокоить людей: пенсионеры смогут пользоваться цифровым рублём только при наличии желания. Никто не будет заставлять пенсионеров в обязательной форме получать пенсию новым способом. Переход всех граждан на новую валюту, даже желающих, будет плавным и поэтапным, чтобы люди самостоятельно могли оценить преимущества для себя. Ещё раз акцентирую, что цифровой рубль и кошелёк ЦБ — добровольное решение, — сказал Чаплин.

Авторы Михаил Краснов