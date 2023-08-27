Аферисты оставили жительницу Владивостока без денег и жилья

Пенсионерка из Владивостока за полгода перевела мошенникам почти 15 миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД Приморского края.

По информации ведомства, аферисты впервые проявились в феврале. Представившись сотрудниками полиции и Центробанка, они сообщили 77-летней пенсионерке, что у неё якобы пытаются похитить сбережения, поэтому деньги нужно снять и перевести на другие счета. Женщине было известно о таком способе обмана, тем не менее она последовала рекомендациям мошенников и лишилась более двух миллионов рублей.

Через неделю даме снова позвонили и рассказали, что под залог её квартиры неустановленные лица взяли кредит, теперь для сохранности денежных средств нужна срочная продажа недвижимости. В итоге пенсионерка продала две квартиры и дачу. После этого мошенники отключили телефоны и на связь не выходили.

Общий ущерб потерпевшей составил 14,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение). Подозреваемые разыскиваются, им грозит десять лет лишения свободы.