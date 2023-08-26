Школьница опустошила семейный тайник и отдала мошенникам 400 тысяч ради кристаллов в игре

По данным телеграм-канала, родители обнаружили пропажу и начали с дочерью беседу. Она рассказала, что хотела купить кристаллы в игре через группу в соцсетях. Сначала девочка перевела на указанный счёт 1,5 тысячи рублей, но ей сообщили, что оплата якобы не прошла из-за ошибки в системе. Её попросили сделать перевод ещё несколько раз. За неделю ушли все отложенные 400 тысяч.