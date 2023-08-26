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26 августа, 12:30

Школьница опустошила семейный тайник и отдала мошенникам 400 тысяч ради кристаллов в игре

В Заволжье девочка отдала мошенникам 400 тыс. рублей ради кристаллов в видеоигре

В городе Заволжье Нижегородской области 14-летняя девочка отдала мошенникам 400 тысяч рублей для оплаты кристаллов в онлайн-игре Genshin Impact. Деньги школьница взяла из семейного тайника, пишет Ni Mash.

По данным телеграм-канала, родители обнаружили пропажу и начали с дочерью беседу. Она рассказала, что хотела купить кристаллы в игре через группу в соцсетях. Сначала девочка перевела на указанный счёт 1,5 тысячи рублей, но ей сообщили, что оплата якобы не прошла из-за ошибки в системе. Её попросили сделать перевод ещё несколько раз. За неделю ушли все отложенные 400 тысяч.

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Ранее Лайф писал о том, что в Москве мошенники обманули повара из веган-кафе. После того как он перевёл им деньги, они отправили ему сообщение с благодарностью за чай в тюрьму.

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Илья Суриков
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