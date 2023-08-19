"Братух, дай бог тебе здоровья": Мошенники из тюрьмы отблагодарили москвича за деньги

В Москве мошенники обманули повара из веган-кафе и отправили ему СМС-сообщение с благодарностью за чай в тюрьму. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 29-летний работник IZZO CAFE на Волоколамском шоссе иногда выполняет функции курьера. Когда он пришёл по нужному адресу для доставки, клиент сообщил, что ему нужен интернет для оплаты заказа.

Мужчина согласился оплатить расходы, ему пообещали щедрые чаевые. Однако после этого ему пришло СМС-сообщение, а телефон клиента стал недоступен.

"Братух, дай бог тебе здоровья и всем твоим родным за чай в тюрьму", — было указано в сообщении.

После инцидента мужчина рассказал о случившемся сотрудникам полиции. Сейчас правоохранители ищут заключённых, которые обманули повара.