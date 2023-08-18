Московская пенсионерка отдала мошенникам 250 тысяч за "чудо-таблетки"

В Москве мошенники представились медицинскими работниками и обманом получили от пенсионерки 250 тысяч рублей за таблетки от "смертельной" болезни. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Обвиняемый принёс потерпевшей "таблетки" и забрал 250 тысяч рублей. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

Всё началось с телефонного звонка. Незнакомец назвался врачом местной больницы и заявил 77-летней женщине, что у неё "страшная" болезнь и жить осталось недолго. Лечение якобы обойдётся в 910 тысяч рублей, но по квоте его цена — 250 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась.

Таблетки от мошенников. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

"Злоумышленники сообщили потерпевшей, что к ней из медицинского учреждения приедет сотрудник, который привезёт таблетки, также ему необходимо будет отдать деньги за дальнейшее лечение в условиях стационара", — уточнили в прокуратуре.

Мужчина заявился к женщине в медицинской маске и перчатках. Его успели заснять камеры у подъезда дома. Он положил таблетки в холодильник, взял деньги и ушёл. 38-летний злоумышленник задержан, дело направлено в суд. Обвиняемый уже был судим, схему заработка он узнал в Сети, за соучастие организаторы заплатили ему 20 тысяч рублей.