Московская пенсионерка отдала мошенникам 250 тысяч за "чудо-таблетки"
В Москве мошенники представились медицинскими работниками и обманом получили от пенсионерки 250 тысяч рублей за таблетки от "смертельной" болезни. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Обвиняемый принёс потерпевшей "таблетки" и забрал 250 тысяч рублей. Видео © t.me / Прокуратура Москвы
Всё началось с телефонного звонка. Незнакомец назвался врачом местной больницы и заявил 77-летней женщине, что у неё "страшная" болезнь и жить осталось недолго. Лечение якобы обойдётся в 910 тысяч рублей, но по квоте его цена — 250 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась.
"Злоумышленники сообщили потерпевшей, что к ней из медицинского учреждения приедет сотрудник, который привезёт таблетки, также ему необходимо будет отдать деньги за дальнейшее лечение в условиях стационара", — уточнили в прокуратуре.
Мужчина заявился к женщине в медицинской маске и перчатках. Его успели заснять камеры у подъезда дома. Он положил таблетки в холодильник, взял деньги и ушёл. 38-летний злоумышленник задержан, дело направлено в суд. Обвиняемый уже был судим, схему заработка он узнал в Сети, за соучастие организаторы заплатили ему 20 тысяч рублей.
Ранее доверчивая жительница Петергофа лишилась крупной суммы денег после разговора с телефонными мошенниками. Настойчивым аферистам пришлось даже устроить пенсионерке свидание в ресторане, чтобы завладеть накоплениями своей жертвы.