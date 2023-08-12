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12 августа, 02:04

Пользователей Qiwi предупредили о новой схеме мошенников

"Известия": Мошенники начали предлагать вывод средств со счетов Qiwi

Мошенники продолжают идти "в ногу со временем", и после появления ограничений на вывод средств с Qiwi они стали предлагать доверчивым гражданам "помощь". Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на RTM Group, Positive Technologies, Infosecurity a Softline Company. Так, человека просят перечислить средства на чужой счёт Qiwi, обещая перевести эту же сумму ему на карту. Обычно такие предложения встречаются в телеграм-каналах.

"В общем смысле схема мошенничества очень популярна и действует по принципу "параллельный перевод"... Согласно схеме владельцу электронного кошелька предлагают перевести деньги на другой кошелёк или на счёт, а взамен получить наличные или средства на карту. И всё это за определённый процент", — рассказал управляющий RTM Group Евгений Царёв.

По его словам, количество подобных операций выросло в первом полугодии примерно на 20–30% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Аналитик отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Максим Грязев отмечает, что злоумышленники зачастую пользуются паникой или неопытностью пользователей, применяя техники социальной инженерии. В момент смятения человек ищет любые способы вывести деньги с кошелька и может в спешке довериться мошеннику. Последнему даже не нужен доступ в личный кабинет жертвы, так как она сама ему всё переведёт.

Грязев добавил, что огульно обвинять всех, кто предложил подобную помощь, тоже не стоит, ведь существуют и легитимные сервисы, которые позволяют обменивать средства между платёжными системами или валютами через "гарантов". Последний может действовать как доверенный посредник, обеспечивая безопасность и надёжность перевода между сторонами. Единственное, нужно выбирать проверенные сервисы и "гарантов".

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Напомним, ранее стало известно, что "Киви банк" ограничил вывод средств и снятие наличных по требованию Центробанка. В частности, вводится лимит на вывод на карты и счета других банков — 1000 рублей в месяц, ограничение на вывод денег с кошелька через СБП. Также клиенты не смогут осуществить перевод из QIWI-кошелька через Contact и снять наличные с карт. Кроме того, временно невозможно погасить кредит.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Анатолий Симоненко
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