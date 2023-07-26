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25 июля, 21:42

"Киви банк" ограничил вывод средств и снятие наличных

"Киви банк" ограничил вывод средств и снятие наличных по требованию Центробанка

"Киви банк", принадлежащий платёжной компании Qiwi, ограничил вывод средств с кошельков на банковские счета и снятие наличных для физических лиц. Решение обусловлено претензией Центробанка РФ к ведению отчётности и документации.

"Руководствуясь общей логикой предписания, мы временно и частично лимитировали вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных", — сказано в пресс-релизе банка.

В частности, вводится лимит на вывод на карты и счета других банков — 1000 рублей в месяц, ограничение на вывод денег с кошелька через СБП. Также клиенты не смогут осуществить перевод из QIWI-кошелька через Contact и снять наличные с карт. Погасить кредит также временно невозможно.

Пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на кошельки других банков и платформ, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами QIWI производится в обычном режиме.

Предписание вступает в силу сегодня, 26 июля. В сообщении указано, что банк находится в контакте с регулятором с целью уточнения деталей для устранения недочётов. В "Киви банке" также выразили надежду на устранение недочётов и снятие ограничений в кратчайшие сроки.

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Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Оксана Попова
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