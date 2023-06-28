В Центробанке допустили повышение ключевой ставки

Центробанк может повысить ключевую ставку на предстоящем заседании совета директоров. Такое развитие событий допустил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

"Это довольно длительный промежуток времени, когда она остаётся неизменной. Потому что ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели. Пока данные это подтверждали", — сказал он.

Однако регулятор видит, что баланс рисков всё в большей степени смещён в проинфляционную сторону. Расширение внутреннего спроса наблюдается как со стороны частного сектора, так и со стороны госсектора.