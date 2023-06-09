ЦБ РФ в шестой раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России уже в шестой раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом в регуляторе допустили, что на ближайших заседаниях совета директоров ЦБ ставка может быть повышена с целью стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году.

"Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растёт быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса", — говорится в сообщении Центробанка.

Там также добавили, что баланс рисков для инфляции ещё больше сместился в сторону проинфляционных в том числе из-за ухудшения условий внешней торговли.