ЦБ РФ в шестой раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
Банк России уже в шестой раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом в регуляторе допустили, что на ближайших заседаниях совета директоров ЦБ ставка может быть повышена с целью стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году.
"Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растёт быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса", — говорится в сообщении Центробанка.
Там также добавили, что баланс рисков для инфляции ещё больше сместился в сторону проинфляционных в том числе из-за ухудшения условий внешней торговли.
Напомним, 28 февраля 2022 года после начала специальной военной операции ЦБ резко повысил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20%. В последующие месяцы решением регулятора она снижалась. В сентябре 2022 года был установлен показатель в размере 7,5% годовых, после чего он пока не менялся.
LIFE / Александр Шалгин