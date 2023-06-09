Набиуллина: Возможность роста ключевой ставки увеличилась с апреля 2023 года
Вероятность увеличения ключевой ставки возросла с момента заседания совета директоров Центрального банка, которое проходило в апреле. Об этом сообщила в пятницу глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"С нашего апрельского заседания наши проинфляционные риски возросли, а значит, увеличилась и вероятность повышения ключевой ставки", — пояснила она.
Ранее Лайф писал, что Банк России уже в шестой раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом в регуляторе допустили, что на ближайших заседаниях совета директоров ЦБ ставка может быть повышена с целью стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году.
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По данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 2,68% на 5 июня против 2,41% неделей ранее. Кроме того, неопределённость в отношении госбюджета тоже является фактором, который препятствует снижению ставки. По мнению экспертов, ставку 7,5% можно сохранить, пока не изменится ситуация с инфляцией. Впрочем, на следующем заседании и до конца года она может измениться.