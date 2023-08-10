Доктор наук лишился 17 млн, поддавшись на уловку мошенников, которые "пасли" его полгода

Мошенники выманили у 81-летнего московского учёного более 17 миллионов рублей, сообщает SHOT. Злоумышленники четыре месяца пытались развести его от лица Центробанка, но — безуспешно. Пенсионер поддался, только когда представились сотрудниками ФСБ. Они заявили, что у сотрудника РАН зафиксирована подозрительная активность на счетах и все деньги надо перевести на безопасные.

В результате доктор физико-математических наук за месяц поснимал деньги со всех своих вкладов в разных банках. Что-то он перевёл через банкоматы, а часть отдал "специальным людям", которые приезжали прямо к нему домой. Когда 8 августа "сотрудники" перестали выходить на связь, учёный понял, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере". Полицейские ищут беспринципных обманщиков, им грозит до десяти лет колонии.