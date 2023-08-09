Пенсионерка из Петергофа потеряла 2,5 млн после свидания с токарем в ресторане

Доверчивая жительница Петергофа лишилась крупной суммы денег после разговора с телефонными мошенниками. Настойчивым аферистам пришлось даже устроить пенсионерке свидание в ресторане, чтобы завладеть накоплениями своей жертвы.

По данным телеканала "Санкт-Петербург", преступники быстро убедили женщину в том, что её финансы в опасности и нуждаются в срочном переводе на "безопасный" счёт. Однако пенсионерка не смогла самостоятельно установить на телефон программу, необходимую для отправки средств.

Тогда мошенники пошли на риск, пригласив наивную даму в ресторан для встречи с "сотрудником Центробанка". Пришедший в заведение мужчина быстро загрузил нужный софт и удалился. Следом за ним со счёта женщины исчезли и 2,5 миллиона рублей.

Оперативные действия сотрудников полиции позволили быстро задержать подельника мошенников, посещавшего ресторан. Им оказался токарь из Шушар, которого неизвестный убедил "помочь" пенсионерке за символическую сумму. Теперь аферистов, прикарманивших миллионы доверчивой дамы, ищут.