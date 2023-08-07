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7 августа, 14:13

Бухгалтер IT-компании перевела мошенникам 11 млн, продав квартиры в Подмосковье

Телефонные мошенники получили от бухгалтера крупной IT-компании свыше 11 миллионов рублей, убедив её продать две квартиры, чтобы якобы спасти свои имущество и деньги. Об этом пишет SHOT.

В течение месяца женщине звонили неизвестные и представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка. Они убедили её, что некие аферисты пытаются взять на её имя кредит. Чтобы этого не произошло, бухгалтеру предложили продать две принадлежавшие ей квартиры в деревне Островцы Раменского района Московской области, а вырученные деньги положить на "безопасный счёт".

Женщина согласилась, за первую квартиру она выручила около 6,5 миллиона рублей, а за вторую — 4,8 миллиона. Затем средства были переведены ею на указанный мошенниками счёт. Когда женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию, то выяснилось, что никто не пытался оформить на неё кредит, а это была типичная мошенническая схема.

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Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули школьную учительницу из подмосковного города Видное на 1,2 миллиона рублей. Позвонивший педагогу злоумышленник представился "сотрудником органов".

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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