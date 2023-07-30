Сотрудница онкоцентра в Москве получила сообщение от "замглавы Минздрава" и лишилась денег

Мошенники представились заместителем главы Минздрава Олегом Салагаем и обманули сотрудницу онкоцентра в Москве на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, на телефон научного сотрудника онкоцентра имени Блохина пришло сообщение с неизвестного номера. Отправитель представился Салагаем и рассказал, что личные данные женщины оказались в открытом доступе. Он пообещал, что с ней свяжутся якобы сотрудники экономической безопасности.

Вскоре женщине действительно позвонили и сообщили, что с её карты хотят списать 500 тысяч рублей на счёт человека по фамилии Никитин. Потом ей позвонил якобы сотрудник банка и узнал, сколько денег у неё на счетах. Затем перепуганная женщина сняла с карты и перевела мошенникам 1 миллион 569 тысяч рублей. Теперь делом занимается полиция.