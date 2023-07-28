Регион

Уведомления отключены

28 июля, 12:45

20 тысяч за 10 фото: "Голубиные" мошенники дерзко развели приехавшего поступать в Москву подростка

В Москве 17-летний абитуриент отдал 20 тысяч рублей за фото с голубями в парке

<p>Абитуриент из Южно-Сахалинска, которого обманули "голубиные" мошенники в Москве. Обложка © <a href="https://www.gazetametro.ru/articles/17-letnij-podrostok-iz-juzhno-sahalinska-otdal-20-tysjach-za-foto-s-golubjami-v-parke-27-07-2023" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gazetametro.ru. </a></p>

Абитуриент из Южно-Сахалинска, которого обманули "голубиные" мошенники в Москве. Обложка © gazetametro.ru.

17-летний абитуриент, приехавший в Москву из Южно-Сахалинска, отдал 20 тысяч рублей мошенникам в парке за десяток фотографий с голубями. Об этом сообщает gazetametro.ru.

По данным издания, подросток недавно прибыл в столицу, чтобы поступать в МГЮА им. Кутафина. Во время прогулки по столичному парку он наткнулся на весёлую компанию, которая тут же завела с ним милую беседу, а заодно настойчиво предложила свои услуги. Девушка и четверо парней начали обхаживать будущего студента, сажать на него голубей и фотографировать на его же телефон. А когда через несколько минут фотосессия закончилась, "бизнесмены" озвучили цену за 10 фото, от которой у абитуриента сильно расширились глаза.

"Они попросили сделать несколько переводов на разные имена. Требовали ещё деньги, но я сказал, что не буду этого делать. Всего я сделал семь переводов на сумму 20100 рублей", — рассказал парень.

Эти деньги ему дала заботливая бабушка в дорогу, чтобы любимый внук ни в чём себе не отказывал в Москве. Однако никто и подумать не мог, что вся сумма будет спущена за раз. Когда студент понял, что сделал что-то не то, и вернулся на место, "фотографов" уже след простыл. В итоге он написал в поддержку банка, обратился в полицию и чаты для абитуриентов с просьбой помочь.

Как рассказал юрист Максим Калинов, если злоумышленников удастся найти, то им грозит уголовное дело по статье 159 УК РФ – "Мошенничество". При том нет никакой вероятности того, что банк аннулирует перевод. По словам адвоката, они никак не могут проконтролировать, были переведены средства обманным путём или нет.

Госдума приняла закон, обязующий банки возвращать клиентам похищенные деньги

Госдума приняла закон, обязующий банки возвращать клиентам похищенные деньги

Ранее Лайф , что мошенники придумали новый способ получить деньги — через фейковые фотографии банковских карт, который стали массово генерировать через чат-боты в мессенджере "Телеграм". Как правило при такой схеме у жертв не возникает вопросов и они без раздумий перечисляют сумму.

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров