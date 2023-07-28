20 тысяч за 10 фото: "Голубиные" мошенники дерзко развели приехавшего поступать в Москву подростка

17-летний абитуриент, приехавший в Москву из Южно-Сахалинска, отдал 20 тысяч рублей мошенникам в парке за десяток фотографий с голубями. Об этом сообщает gazetametro.ru.

По данным издания, подросток недавно прибыл в столицу, чтобы поступать в МГЮА им. Кутафина. Во время прогулки по столичному парку он наткнулся на весёлую компанию, которая тут же завела с ним милую беседу, а заодно настойчиво предложила свои услуги. Девушка и четверо парней начали обхаживать будущего студента, сажать на него голубей и фотографировать на его же телефон. А когда через несколько минут фотосессия закончилась, "бизнесмены" озвучили цену за 10 фото, от которой у абитуриента сильно расширились глаза.

"Они попросили сделать несколько переводов на разные имена. Требовали ещё деньги, но я сказал, что не буду этого делать. Всего я сделал семь переводов на сумму 20100 рублей", — рассказал парень.

Эти деньги ему дала заботливая бабушка в дорогу, чтобы любимый внук ни в чём себе не отказывал в Москве. Однако никто и подумать не мог, что вся сумма будет спущена за раз. Когда студент понял, что сделал что-то не то, и вернулся на место, "фотографов" уже след простыл. В итоге он написал в поддержку банка, обратился в полицию и чаты для абитуриентов с просьбой помочь.

Как рассказал юрист Максим Калинов, если злоумышленников удастся найти, то им грозит уголовное дело по статье 159 УК РФ – "Мошенничество". При том нет никакой вероятности того, что банк аннулирует перевод. По словам адвоката, они никак не могут проконтролировать, были переведены средства обманным путём или нет.