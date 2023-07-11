Госдума приняла закон, обязующий банки возвращать клиентам похищенные деньги

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли закон, обязующий банки возмещать клиентам похищенные мошенниками средства. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Закон, в случае утверждения Совфедом и подписания президентом, вступит в силу через год после публикации. Согласно документу, банки и все платёжные системы должны будут проводить проверку вызывающих подозрение переводов и блокировать мошеннические операции между счетами физлиц.

"После принятия закона банки и другие операторы обязаны будут не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы средства граждан к мошенникам не попадали", — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

В случае, если финансовые учреждения будут пренебрегать проверками, то им придётся в течение 30 дней вернуть похищенные аферистами деньги в полном объёме.