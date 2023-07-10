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10 июля, 08:48

Мошенники стали приглашать россиян на "личный приём в Центробанк"

Мошенники изобрели новую схему обмана граждан России. Теперь, чтобы завоевать доверие потенциальной жертвы, злоумышленники стали приглашать граждан на "личный приём" в Центробанк.

Пригласительные письма начинаются с обращения к гражданину по имени и отчеству, в них указываются время приёма и настоящий адрес Банка России, а адрес электронной почты при этом используется подменный.

"Новая легенда обмана, которую преступники используют по всей стране, выглядит очень правдоподобно", — отмечает пресс-служба регулятора.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, россиян убедительно призвали не реагировать на подобные письма. Банк России никогда не приглашает граждан на личный приём, а его работники не звонят людям и не запрашивают персональные и банковские данные, информирует ЦБ.

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Ранее россиянам рассказали о совместных схемах "развода" мошенников и эвакуаторщиков. Одна из них работает следующим образом: водитель эвакуатора подъезжает к неправильно припаркованному авто, но не забирает его. Вместо этого по оставленному за стеклом машины номеру звонит сообщник эвакуаторщика и якобы из добрых намерений предупреждает о том, что машину могут увезти на стоянку, а затем "информатор" снова звонит автомобилисту и требует деньги в благодарность.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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