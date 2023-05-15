Любителей видеоигр предупредили об опасных уловках мошенников

Геймеры легко могут стать жертвой мошенников, которые пользуются тем, что некоторые компании покинули российский рынок. Об этом рассказал директор по развитию направления игровой индустрии в университете "Синергия" Михаил Пименов.

Самая распространённая уловка — фишинг, когда злоумышленники отправляют любителям видеоигр электронные письма со ссылками на несуществующие порталы, которые только копируют официальные сайты Steam и других онлайн-магазинов.

"Такие письма похожи на официальные. Геймеры переходят по ссылке, вводят личные данные либо совершают платёж за игру или предмет. В итоге злоумышленники получают доступ к персональной информации граждан, например к паролям от аккаунтов и данным банковской карты", — рассказал Пименов в беседе с Ura.ru.

Преступники также представляются сотрудниками техподдержки и просят сообщить пароль от аккаунта или данные банковской карты. Делается это под предлогом запроса на обновление данных или под угрозой блокировки аккаунта. При этом всё выглядит очень убедительно.

Также мошенники фальсифицируют внутриигровые предметы и даже создают фейковые турниры. Более того, когда игрок скачивает нелегальные версии, он рискует подцепить вредоносное ПО. Шпионские программы способны украсть личные данные, взломать аккаунт или заблокировать доступ к компьютеру. Для безопасности специалист советует соблюдать элементарные правила безопасности.

"Проверяйте подлинность электронных сообщений, прежде чем предоставлять личные данные. Если вы получили подозрительное сообщение, чей автор запрашивает у вас личные данные, свяжитесь с официальной поддержкой игры и убедитесь в подлинности письма", — заключил эксперт.