Чернышенко: Западные игры навязывают геймерам антироссийскую идеологию

Некоторые западные игры навязывают геймерам антироссийскую идеологию, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, выступая на марафоне "Знание.Первые". В качестве примера он привёл образ "плохого русского генерала" из игры Call of Duty.

"Например, в одной из достаточно популярных игр Call of Duty главный отрицательный герой — плохой русский, причём они говорят, что это русский генерал. Он там плохой, он там стреляет, убивает, пьёт водку — в общем всё, что они пытаются плохого про нас сказать", — возмутился Чернышенко.

Он также отметил, что при просмотре, к примеру, фильмов "глубина контакта" составляет около полутора часов, а вот во время прохождения игр этот показатель может доходить до нескольких десятков часов. За этот период времени создатели игр "качают чужую идеологию" пользователям, убеждён вице-премьер.