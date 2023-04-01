Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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1 апреля, 15:45

Разработчик FIFA и The Sims окончательно ушёл из России

Electronic Arts полностью ликвидировала юрлицо в России

Американский производитель видеоигр Electronic Arts (ЕА) ликвидировал российское юридическое лицо, сообщает ТАСС со ссылкой на выписку из единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ).

В марте 2022 года корпорация выступила против спецоперации на Украине и прекратила торговлю в России. Тогда же разработчики убрали из видеоигр EA все российские и белорусские команды. В ноябре того же года стало известно, что представительство Electronic Arts в РФ закрылось. Напомним, компания выпустила много игровых серий, включая FIFA, NHL, Need For Speed, The Sims.

Следующая игра про Ведьмака получила официальное название

Следующая игра про Ведьмака получила официальное название

Ранее сообщалось, что популярная мобильная игра Clash of Clans перестала открываться с российских и белорусских аккаунтов. Судя по всему, разработчик стратегии — финская компания Supercell — всё-таки заблокировала IP-адреса двух стран, поскольку при попытке зайти с них в игру теперь выдаётся ошибка.

Обложка ©

Getty Images / David McNew

Наталья Исакова
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