Разработчик FIFA и The Sims окончательно ушёл из России
Electronic Arts полностью ликвидировала юрлицо в России
Американский производитель видеоигр Electronic Arts (ЕА) ликвидировал российское юридическое лицо, сообщает ТАСС со ссылкой на выписку из единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ).
В марте 2022 года корпорация выступила против спецоперации на Украине и прекратила торговлю в России. Тогда же разработчики убрали из видеоигр EA все российские и белорусские команды. В ноябре того же года стало известно, что представительство Electronic Arts в РФ закрылось. Напомним, компания выпустила много игровых серий, включая FIFA, NHL, Need For Speed, The Sims.
Ранее сообщалось, что популярная мобильная игра Clash of Clans перестала открываться с российских и белорусских аккаунтов. Судя по всему, разработчик стратегии — финская компания Supercell — всё-таки заблокировала IP-адреса двух стран, поскольку при попытке зайти с них в игру теперь выдаётся ошибка.
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