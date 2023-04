Разработчик FIFA и The Sims окончательно ушёл из России

В марте 2022 года корпорация выступила против спецоперации на Украине и прекратила торговлю в России. Тогда же разработчики убрали из видеоигр EA все российские и белорусские команды. В ноябре того же года стало известно, что представительство Electronic Arts в РФ закрылось. Напомним, компания выпустила много игровых серий, включая FIFA, NHL, Need For Speed, The Sims.