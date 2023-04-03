У россиян начали отбирать игру Fallout
Разработчик Epic Games изымает игру Fallout у геймеров из России и Белоруссии
Американская компания Epic Games приступила к изъятию игры Fallout из библиотеки геймеров в России и Белоруссии. Об этом пишет издание 3DNews.
Как рассказали игроки, они получили от разработчика сообщение, где говорится о возврате денег за продукт, хотя никто из них не инициировал данный процесс. При этом в тексте указывалась сумма — ноль рублей, в которую была оценена Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game.
В Epic Games не стали вдаваться в объяснения, почему игра изымается у геймеров. Однако ещё во время новогодних праздников разработчик раздавал тайтл от Bethesda Softworks бесплатно в своём магазине, в том числе для российских и белорусских пользователей.
"Ситуация примечательна тем, что раздача Fallout Classic Collection в Epic Games Store проводилась больше трёх месяцев назад, а опомнилась администрация магазина лишь сейчас", — говорится в публикации.
Ранее Epic Games уже изымала игры, которые появлялись на российских аккаунтах, — Kerbal Space Program и Dishonored: Death of the Outsider.
Также сообщалось, что американский производитель видеоигр Electronic Arts (ЕА) ликвидировал российское юридическое лицо. В марте 2022 года корпорация выступила против спецоперации на Украине и прекратила торговлю в России.
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