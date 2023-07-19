Раскрыта новая схема мошенников с фейковыми фотографиями банковских карт

Российские кредитные организации раскрыли новую схему мошенников. Теперь они стали массово генерировать поддельные фотографии банковских карт через чат-боты в Telegram. Подробнее об этом рассказала газета "Известия".

Сначала злоумышленники взламывают аккаунт пользователя в мессенджере и от его имени просят близких и друзей перевести деньги на счёт в банке. Затем они скидывают им карту, на счёт которой нужно прислать средства. Причём на фото изображена карта, выпущенная крупным и известным банком, с именем и фамилией человека, от имени которого пишут преступники. В результате у жертв не возникает вопросов и они перечисляют сумму.

"На самом деле изображение — подделка, созданная с помощью специального Telegram-бота. Номер карты реален, но счёт принадлежит мошеннику и находится в другом банке — как правило, не таком крупном и заметном", — объяснил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В результате мошенники выигрывают время для вывода похищенных средств. В этот момент жертва обращается в банк, дизайн карты которого использовали злоумышленники, а потом уже понимает: деньги отправлены в другую кредитную организацию. Как рассказали в "Росбанке", определить, где открыт счёт у мошенника, можно. Для этого следует позвонить в свой банк. Но если вы попались на удочку аферистов и перевели деньги, то вернуть их, обратившись в кредитную организацию, не получится, поскольку банк не обязан этого делать. Шанс появляется в том случае, если счёт мошенников уже помечен как подозрительный в базе ЦБ.