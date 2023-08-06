В Магадане доверчивая пенсионерка перевела более 1,5 млн рублей на "безопасный счёт"
Ставшая жертвой мошенников пенсионерка из Магадана потеряла более 1,5 млн рублей
Доверчивая пенсионерка из Магадана лишилась более 1,5 миллиона рублей, переведя деньги на "безопасный счёт". Как сообщает региональное управление МВД, действовала женщина по инструкции мошенников.
Женщине 1956 года рождения позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он обманным путём убедил пенсионерку оформить кредит, а после этого перевести деньги по указанным реквизитам.
В общей сложности потерпевшая была на связи со злоумышленниками почти месяц. За это время она лишилась более полутора миллионов рублей, будучи уверенной, что теперь все её деньги в безопасности. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф писал о том, что 68-летнего акушера-гинеколога Татьяну обманули на два миллиона рублей фейковые сотрудники Центробанка. После этого другие мошенники обманули её ещё раз, похитив 610 тысяч рублей.
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