В Магадане доверчивая пенсионерка перевела более 1,5 млн рублей на "безопасный счёт"

Доверчивая пенсионерка из Магадана лишилась более 1,5 миллиона рублей, переведя деньги на "безопасный счёт". Как сообщает региональное управление МВД, действовала женщина по инструкции мошенников.

Женщине 1956 года рождения позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он обманным путём убедил пенсионерку оформить кредит, а после этого перевести деньги по указанным реквизитам.

В общей сложности потерпевшая была на связи со злоумышленниками почти месяц. За это время она лишилась более полутора миллионов рублей, будучи уверенной, что теперь все её деньги в безопасности. По данному факту возбуждено уголовное дело.