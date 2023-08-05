В Москве мошенники вызвали жертву обмана в офис и развели ещё раз на крупную сумму
Москвичка лишилась 610 тыс. руб. в попытке вернуть похищенные мошенниками 2 млн
В Москве мошенники обманули женщину, которую до этого развели на два миллиона рублей другие злоумышленники. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, 68-летнюю акушера-гинеколога Татьяну изначально обманули на два миллиона рублей фейковые сотрудники Центробанка. Она написала об этом в соцсетях.
Через три дня женщине позвонила некая Ольга Бирицкая и представилась юристом ООО "Адэлант". Она сказала, что увидела сообщение Татьяны в соцсетях, и пообещала помочь. Гинеколог приехала в офис на Тверской, где её заверили, что деньги можно вернуть. С медиком заключили договор, после чего она заплатила пять тысяч рублей за консультацию. Однако по пути из офиса Татьяна выяснила, что с её счёта списали аж 610 тысяч рублей.
Когда женщина вернулась в офис, ей начали угрожать ещё большими проблемами. В результате Татьяна написала заявление в полицию, делом занимаются правоохранители.
Ранее Лайф рассказывал о том, что мошенники украли у 88-летней пенсионерки из Подмосковья более 10 миллионов рублей, пообещав ей "льготы" за статус ребёнка войны. Причём злоумышленники развели бабушку дважды.
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