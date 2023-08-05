Регион

Уведомления отключены

5 августа, 11:57

В Москве мошенники вызвали жертву обмана в офис и развели ещё раз на крупную сумму

Москвичка лишилась 610 тыс. руб. в попытке вернуть похищенные мошенниками 2 млн

В Москве мошенники обманули женщину, которую до этого развели на два миллиона рублей другие злоумышленники. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 68-летнюю акушера-гинеколога Татьяну изначально обманули на два миллиона рублей фейковые сотрудники Центробанка. Она написала об этом в соцсетях.

Через три дня женщине позвонила некая Ольга Бирицкая и представилась юристом ООО "Адэлант". Она сказала, что увидела сообщение Татьяны в соцсетях, и пообещала помочь. Гинеколог приехала в офис на Тверской, где её заверили, что деньги можно вернуть. С медиком заключили договор, после чего она заплатила пять тысяч рублей за консультацию. Однако по пути из офиса Татьяна выяснила, что с её счёта списали аж 610 тысяч рублей.

Когда женщина вернулась в офис, ей начали угрожать ещё большими проблемами. В результате Татьяна написала заявление в полицию, делом занимаются правоохранители.

В Петербурге задержали интернет-мошенников, отправлявших песок вместо айфонов

В Петербурге задержали интернет-мошенников, отправлявших песок вместо айфонов

Ранее Лайф рассказывал о том, что мошенники украли у 88-летней пенсионерки из Подмосковья более 10 миллионов рублей, пообещав ей "льготы" за статус ребёнка войны. Причём злоумышленники развели бабушку дважды.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
  • Новости
  • Мошенничество
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров