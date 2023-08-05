В Москве мошенники вызвали жертву обмана в офис и развели ещё раз на крупную сумму

В Москве мошенники обманули женщину, которую до этого развели на два миллиона рублей другие злоумышленники. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 68-летнюю акушера-гинеколога Татьяну изначально обманули на два миллиона рублей фейковые сотрудники Центробанка. Она написала об этом в соцсетях.

Через три дня женщине позвонила некая Ольга Бирицкая и представилась юристом ООО "Адэлант". Она сказала, что увидела сообщение Татьяны в соцсетях, и пообещала помочь. Гинеколог приехала в офис на Тверской, где её заверили, что деньги можно вернуть. С медиком заключили договор, после чего она заплатила пять тысяч рублей за консультацию. Однако по пути из офиса Татьяна выяснила, что с её счёта списали аж 610 тысяч рублей.

Когда женщина вернулась в офис, ей начали угрожать ещё большими проблемами. В результате Татьяна написала заявление в полицию, делом занимаются правоохранители.