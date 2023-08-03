Мошенники дважды развели 88-летнюю бабушку из Подмосковья, пообещав "льготы" как ребёнку войны

Сверхциничные мошенники украли у 88-летней пенсионерки из Подмосковья более 10 миллионов рублей, пообещав ей "льготы" за статус ребёнка войны.

По данным SHOT, рано утром 1 августа неизвестные позвонили Галине Николаевне из Орехова-Зуева на домашний телефон, представились сотрудниками полиции и сообщили страшное. Якобы её зять сбил на машине маленькую девочку и обоим сейчас требуется срочная и сложная операция. Чтобы врачи могли спасти жизнь зятя, а полицейские после этого не посадили его в тюрьму, с пенсионерки потребовали один миллион рублей. Женщина согласилась передать деньги "специальному человеку", но этого разводилам показалось мало.

Когда к бабушке Гале на дом приехал "сотрудник в штатском" и старушка начала причитать, "заботливый" мужчина предложил ей "кешбэк": мол, если она напишет заявление о том, что является ребёнком войны, то ей вернут часть денег. Пока растерянная бабуля переписывала образец, мужчина спросил, где лежат деньги. Получив ответ, он заглянул в шкаф и увидел там в десять раз больше, чем бессовестные обманщики хотели взять изначально.

Прихватив коробку с десятью с половиной миллионами рублей, которые пенсионерка копила всю жизнь, злоумышленник смылся, даже не дождавшись, пока бабушка перепишет фейковое заявление. Только вечером к Галине Николаевне пришла дочь и, узнав о произошедшем, обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", максимальное наказание — десять лет колонии.