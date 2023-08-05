В Петербурге задержали интернет-мошенников, отправлявших песок вместо айфонов

Полицейские задержали троих жителей Санкт-Петербурга, которые занимались обманом покупателей интернет-магазинов. Вместо техники злоумышленники отправляли клиентам песок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Северной столице и Ленобласти.

В середине июля к правоохранителям обратился 25-летний местный житель, который стал жертвой аферистов. Вместо обещанного новенького айфона ему прислали песок в пакете. К слову, отдал он за него почти 24 тысячи рублей. В минувшую пятницу полицейские задержали троих подозреваемых в возрасте от 24 до 26 лет. При обысках у них в квартире нашли четыре банковские карты, 11 сим-карт, четыре мобильных телефона, роутер, две флешки и десятки пустых коробок из-под смартфонов различных брендов, некоторые из них были наполнены песком.

"В настоящее время задокументировано пять эпизодов мошенничества, три из которых совершены в отношении частных лиц и два — в отношении организаций. Общий ущерб составил более 1,3 миллиона рублей", — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двоим — в виде запрета определённых действий. По данным полиции, один из задержанных ранее уже был судим за кражи.