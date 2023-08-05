Задержаны мошенники, обокравшие бизнесмена на 98 млн рублей

Полицейские задержали в разных регионах России пятерых подозреваемых в хищении 98 миллионов рублей с банковского счёта красноярского бизнесмена, сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Задержание подозреваемых в краже 98 миллионов рублей у красноярского бизнесмена. Видео © Telegram / МВД 24

Как рассказали в ведомстве, подозреваемых в возрасте от 32 до 50 лет задержали в Москве, Московской, Липецкой и Белгородской областях. В середине июля один из них с помощью поддельного паспорта восстановил сим-карту предпринимателя из Красноярска, который находится под стражей. Так злоумышленнику и его сообщникам удалось получить доступ к мобильному банку и обналичить свыше 81 миллиона рублей. Снятие ещё более 17 миллионов рублей успели заблокировать сотрудники финансовой организации.

"В квартирах злоумышленников были произведены обыски, в ходе которых полицейские обнаружили и изъяли сим-карты, банковские карты, средства связи, также у одного из фигурантов обнаружен и изъят обрез ружья. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража", — говорится в пресс-релизе.

Также оперативникам удалось установить и организатора преступной схемы. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии Липецкой области за другое преступление. По данным местных СМИ, потерпевшим по делу проходит экс-гендиректор строительной компании "Сибиряк" Владимир Егоров. Примечательно, что сам он является фигурантом дела о мошенничестве и сейчас находится в СИЗО.