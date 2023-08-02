Нигериец украл ювелирку и гаджеты на 7 млн из съёмной квартиры в Москве

Гражданин Нигерии, проживавший в московской квартире на правах арендатора, внезапно сбежал, забрав вещей собственницы жилья на сумму в семь миллионов рублей. Об этом пишет SHOT.

36-летний Aтели Джонес Чуквуди жил в съёмной квартире в столичном районе Царицыно. За месяц он платил хозяйке 40 тысяч рублей. Однако 1 июля он написал ей, что должен срочно уехать из России и возвращаться не будет. Оставшийся за жильё долг нигериец возмещать не стал.

Когда собственница приехала в квартиру, то увидела, что оттуда исчезли вещи, среди них сумки Louis Vuitton на 3,5 миллиона рублей, подвески Tiffany с бриллиантами за 1,5 миллиона рублей, серьги, четыре золотых кольца и другая дорогая ювелирка. Кроме того, исчезли два айпада, iPhone 8 и наушники к ним и даже дорогой парфюм.

Чуквуди работал в Москве репетитором английского языка. Сейчас женщина обратилась в полицию и надеется, что экс-арендатора найдут. Ущерб она оценила в семь миллионов рублей.