Житель Липецка ограбил 100-летнего пенсионера Великой Отечественной

В Липецке судимый мужчина ограбил пенсионера Великой Отечественной войны, которому в этом году исполнилось 100 лет. Подозреваемого быстро задержали.

"В Липецке сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли кражу у ветерана Великой Отечественной войны, которому в этом году исполнилось 100 лет", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленник постучался в квартиру ветерана и предложил ему купить мёд. Тот отказался. Грабитель оттолкнул пожилого мужчину, прошёл внутрь, забрал наручные часы и наличные — около 1500 рублей. Нашли его быстро. Оказалось, он уже был судим, и теперь может снова отправиться за решётку по статье "Грабёж".