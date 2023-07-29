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29 июля, 16:57

Житель Липецка ограбил 100-летнего пенсионера Великой Отечественной

В Липецке судимый мужчина ограбил пенсионера Великой Отечественной войны, которому в этом году исполнилось 100 лет. Подозреваемого быстро задержали.

"В Липецке сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли кражу у ветерана Великой Отечественной войны, которому в этом году исполнилось 100 лет", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленник постучался в квартиру ветерана и предложил ему купить мёд. Тот отказался. Грабитель оттолкнул пожилого мужчину, прошёл внутрь, забрал наручные часы и наличные — около 1500 рублей. Нашли его быстро. Оказалось, он уже был судим, и теперь может снова отправиться за решётку по статье "Грабёж".

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Обложка ©

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Андрей Григорьев
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