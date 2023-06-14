В Новосибирске отморозки ограбили слепого мужчину посреди улицы
В Новосибирске воры украли у незрячего мужчины телефон и скрылись
Уличные камеры наблюдения сняли вопиющий случай в Новосибирске. Двое мужчин с бутылками, проходя мимо слепого человека, решили воспользоваться его беспомощностью и украли у него мобильный телефон.
Прохожие обокрали слепого в Новосибирске. Видео © t.me / Mash
На кадрах с домофона, размещённых в телеграм-канале Mash, видно, что двое мужчин и женщина идут мимо стоящего у подъезда незрячего человека. Тот в очках и с тросточкой, остановился, чтобы достать ключи. Один из проходящих мимо мужчин обратил внимание на инвалида и решил пойти на преступление: он вернулся и выкрал телефон из кармана слепого, после чего убежал.
Известно, что телефон был оснащён голосовым помощником и другими специальными программами, которые облегчали незрячему мужчине передвижение по городу. Преступника ищут, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф писал, что россиянка украла телефон из кармана женщины. После она прыгнула с пятого этажа, чтобы не попасться полиции. Но всё же попалась.
t.me / Mash