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13 июня, 21:32

В Новосибирске отморозки ограбили слепого мужчину посреди улицы

В Новосибирске воры украли у незрячего мужчины телефон и скрылись

Уличные камеры наблюдения сняли вопиющий случай в Новосибирске. Двое мужчин с бутылками, проходя мимо слепого человека, решили воспользоваться его беспомощностью и украли у него мобильный телефон.

Прохожие обокрали слепого в Новосибирске. Видео © t.me / Mash

На кадрах с домофона, размещённых в телеграм-канале Mash, видно, что двое мужчин и женщина идут мимо стоящего у подъезда незрячего человека. Тот в очках и с тросточкой, остановился, чтобы достать ключи. Один из проходящих мимо мужчин обратил внимание на инвалида и решил пойти на преступление: он вернулся и выкрал телефон из кармана слепого, после чего убежал.

Известно, что телефон был оснащён голосовым помощником и другими специальными программами, которые облегчали незрячему мужчине передвижение по городу. Преступника ищут, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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Ранее Лайф писал, что россиянка украла телефон из кармана женщины. После она прыгнула с пятого этажа, чтобы не попасться полиции. Но всё же попалась.

Обложка ©

t.me / Mash

Арина Родионова
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