В Новосибирске отморозки ограбили слепого мужчину посреди улицы

Уличные камеры наблюдения сняли вопиющий случай в Новосибирске. Двое мужчин с бутылками, проходя мимо слепого человека, решили воспользоваться его беспомощностью и украли у него мобильный телефон.

Прохожие обокрали слепого в Новосибирске. Видео © t.me / Mash

На кадрах с домофона, размещённых в телеграм-канале Mash, видно, что двое мужчин и женщина идут мимо стоящего у подъезда незрячего человека. Тот в очках и с тросточкой, остановился, чтобы достать ключи. Один из проходящих мимо мужчин обратил внимание на инвалида и решил пойти на преступление: он вернулся и выкрал телефон из кармана слепого, после чего убежал.

Известно, что телефон был оснащён голосовым помощником и другими специальными программами, которые облегчали незрячему мужчине передвижение по городу. Преступника ищут, по данному факту возбуждено уголовное дело.