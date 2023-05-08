В Москве грабитель забрал у пенсионерки деньги прямо у банкомата
Суд в Москве заключил под стражу мужчину, забравшего у женщины пенсию в банке
В Москве мужчина ограбил 70-летнюю пенсионерку, забрав у неё 11 тысяч рублей. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба столичной прокуратуры.
Москвич украл пенсию у старушки и скрылся, но его поймали. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
По данным прокуратуры, 34-летний мужчина увидел, как в отделении банка на улице Скульптора Мухиной женщина пополняет счёт банковской карты. Это была пенсия, которую она только получила. Злоумышленник подошёл к пенсионерке и забрал деньги, лежащие в купюроприёмнике.
"Несмотря на то что пенсионерка пыталась забрать свои сбережения, мужчина скрылся, открыто похитив 11 тысяч рублей", — сообщили в ведомстве.
В отношении него возбудили уголовное дело за грабёж. Оказалось, ранее он уже был судим за такое же преступление. Теперь преступника отправили под стражу.
Ранее задержали москвича, который лишил пенсионерку квартиры для отправки денег ВСУ. Под контролем кураторов он также забрал у старушки 6,7 миллиона рублей.
Telegram / Прокуратура Москвы