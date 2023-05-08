В Москве грабитель забрал у пенсионерки деньги прямо у банкомата

В Москве мужчина ограбил 70-летнюю пенсионерку, забрав у неё 11 тысяч рублей. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

Москвич украл пенсию у старушки и скрылся, но его поймали. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

По данным прокуратуры, 34-летний мужчина увидел, как в отделении банка на улице Скульптора Мухиной женщина пополняет счёт банковской карты. Это была пенсия, которую она только получила. Злоумышленник подошёл к пенсионерке и забрал деньги, лежащие в купюроприёмнике.

"Несмотря на то что пенсионерка пыталась забрать свои сбережения, мужчина скрылся, открыто похитив 11 тысяч рублей", — сообщили в ведомстве.

В отношении него возбудили уголовное дело за грабёж. Оказалось, ранее он уже был судим за такое же преступление. Теперь преступника отправили под стражу.