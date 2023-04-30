В Башкирии подросток придумал "безопасный" способ воровать машины и смартфоны

В Стерлитамаке удалось задержать 16-летнего школьника, который воровал автомобили и смартфоны при помощи фальшивых чеков. Об этом сообщает Mash Batash.

Согласно информации телеграм-канала, подросток зарегистрировался на торговых площадках, где и проводил махинации. С помощью поддельных подтверждений оплаты он получил старый автомобиль ВАЗ стоимостью 30 тысяч рублей и два айфона. При этом с одним автовладельцем провернуть схему не получилось, после чего несовершеннолетний угнал его машину ночью, воспользовавшись эвакуатором.

Юного мошенника получилось вычислить благодаря тому, что он оплатил отдых в парке аттракционов чужой банковской картой, потратив около двух тысяч рублей. После этого вскрылись и другие аферы школьника. Суд приговорил подростка к двум годам лишения свободы условно.