КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 10:47

В Башкирии подросток придумал "безопасный" способ воровать машины и смартфоны

В Стерлитамаке подросток воровал машины и смартфоны при помощи фальшивых чеков

В Стерлитамаке удалось задержать 16-летнего школьника, который воровал автомобили и смартфоны при помощи фальшивых чеков. Об этом сообщает Mash Batash.

Согласно информации телеграм-канала, подросток зарегистрировался на торговых площадках, где и проводил махинации. С помощью поддельных подтверждений оплаты он получил старый автомобиль ВАЗ стоимостью 30 тысяч рублей и два айфона. При этом с одним автовладельцем провернуть схему не получилось, после чего несовершеннолетний угнал его машину ночью, воспользовавшись эвакуатором.

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Юного мошенника получилось вычислить благодаря тому, что он оплатил отдых в парке аттракционов чужой банковской картой, потратив около двух тысяч рублей. После этого вскрылись и другие аферы школьника. Суд приговорил подростка к двум годам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что жительница Стерлитамака похитила и неделю держала в заложниках подругу из-за кредита.

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Иван Косицын
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