КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 17:18

Жительница Башкирии похитила и неделю держала в заложниках подругу из-за кредита

Жительница Стерлитамака похитила и неделю держала в заложниках подругу из-за кредита, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 30-летние женщины познакомились три года назад. Прошлым летом одна из них захотела купить Hyundai Solaris и уговорила подругу оформить кредит на себя. Но уже через пару месяцев обладательница иномарки начала пропускать платежи и стала скрываться. В связи с этим потерпевшая написала заявление в полицию.

Вскоре разыскиваемая дама подкараулила жертву, посадила в то самое авто, взятое в кредит, и увезла к себе домой. Там на протяжении недели она требовала, чтобы приятельница забрала заявление. К счастью, потерпевшая смогла сбежать из плена, когда подруга потеряла бдительность.

В настоящее время похитительница задержана. По всей видимости, её ждут суд и уголовное наказание.

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Ранее Лайф сообщал, что в Барнауле работники рехаба похитили девушку по заказу её мстительного бывшего. Все причастные к совершению преступления уже задержаны, возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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