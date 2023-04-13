Жительница Башкирии похитила и неделю держала в заложниках подругу из-за кредита

Жительница Стерлитамака похитила и неделю держала в заложниках подругу из-за кредита, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 30-летние женщины познакомились три года назад. Прошлым летом одна из них захотела купить Hyundai Solaris и уговорила подругу оформить кредит на себя. Но уже через пару месяцев обладательница иномарки начала пропускать платежи и стала скрываться. В связи с этим потерпевшая написала заявление в полицию.

Вскоре разыскиваемая дама подкараулила жертву, посадила в то самое авто, взятое в кредит, и увезла к себе домой. Там на протяжении недели она требовала, чтобы приятельница забрала заявление. К счастью, потерпевшая смогла сбежать из плена, когда подруга потеряла бдительность.

В настоящее время похитительница задержана. По всей видимости, её ждут суд и уголовное наказание.