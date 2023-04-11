В Барнауле работники рехаба похитили девушку по заказу её мстительного бывшего

В Барнауле задержали парня, который насильно из мести отправил свою девушку в рехаб после расставания. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в квартиру жительницы Барнаула ворвались воспитатель и водитель реабилитационного центра "Рассвет". Мужчины взяли её под руки, посадили в автомобиль Toyota Camry и увезли в клинику. Как позже выяснилось, заказ на помещение в рехаб поступил от бывшего парня пациентки — Глеба Б. В итоге девушка смогла выбраться из реабилитационного центра для наркоманов, алкоголиков и игроманов.

Двух сотрудников "Рассвета", которые скрутили пострадавшую в квартире, задержали, как и её бывшего парня. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".