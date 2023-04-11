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11 апреля, 15:01

В Барнауле работники рехаба похитили девушку по заказу её мстительного бывшего

Житель Барнаула из мести отправил бывшую девушку в рехаб после расставания

В Барнауле задержали парня, который насильно из мести отправил свою девушку в рехаб после расставания. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в квартиру жительницы Барнаула ворвались воспитатель и водитель реабилитационного центра "Рассвет". Мужчины взяли её под руки, посадили в автомобиль Toyota Camry и увезли в клинику. Как позже выяснилось, заказ на помещение в рехаб поступил от бывшего парня пациентки — Глеба Б. В итоге девушка смогла выбраться из реабилитационного центра для наркоманов, алкоголиков и игроманов.

Двух сотрудников "Рассвета", которые скрутили пострадавшую в квартире, задержали, как и её бывшего парня. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".

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В Азове мужчина сломал челюсть 14-летней школьнице из-за ревности

Ранее Лайф рассказывал, как в Омске мужчина устроил погоню со стрельбой, пытаясь догнать свою бывшую девушку и её друга. В итоге погоня привела его на кладбище.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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